Testa sull'omicidio al Ferro di Cavallo: "Continuare con gli sgomberi ed abbattere il complesso edilizio"

Proseguire con gli sgomberi ed attivarsi per arrivare in tempi relativamente brevi all'abbattimento del complesso "Ferro di Cavallo" in via Tavo. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Testa commenta la vicenda dell'omicidio avvenuto in uno degli appartamenti che ha visto la morte di un 35enne di Penne, Marco Cervoni.

Testa sostanzialmente appoggia l'annuncio fatto dal sindaco Masci relativo all'abbattimento del complesso di edilizia residenziale, dove da decenni vivono famiglie e persone pregiudicate che si dedicano ad attività criminali come lo spaccio di droga, ma incoraggia anche nell'immediato gli sgomberi delle persone abusive come avvenuto nelle ultime settimane:

Una vera e propria guerra agli abusivi in grado di riequilibrare i livelli di legalità indeboliti dalla criminalità e dalle occupazioni illegittime. Interventi su cui il governo Marsilio si è speso da subito ed in prima linea garantendo le risorse necessarie affinché i sindaci avessero la possibilità di procedere celermente ed in modo adeguato

Il consigliere poi auspica un vertice a Pescara alla presenza del ministro dell'Interno per concordare azioni ad ampio raggio per garantire sicurezza ai cittadini, con interventi di potenziamento sul territorio.