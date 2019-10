La Lega torna in piazza per il tesseramento in Abruzzo, 4 gazebo a Pescara e provincia

La Lega torna in piazza in Abruzzo nel fine settimana con i suoi amministratori per il tesseramento al partito.

Gazebo in tutte le principali città della nostra regione sabato 12 e domenica 13 ottobre per aderire al movimento.

Come spiega il segretario regionale, l'onorevole Luigi D'Eramo, i simpatizzanti potranno tesserarsi al movimento di Matteo Salvini e aderire alla manifestazione prevista per sabato 19 ottobre a Roma, ore 15 in piazza San Giovanni.

In provincia di Pescara saranno presenti 3 gazebo, a Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Penne. Questo l'elenco completo in Abruzzo:

SABATO

Chieti (piazza Martiri della Libertà, 9.30/13 e 16.30/20)

Teramo (piazza Martiri della Libertà, 10/13)

L’Aquila (Quattro Cantoni, 16/19)

Sulmona (piazza del Carmine, 10.30/13)

Penne (Via Aldo Moro, 10/13)

(Via Aldo Moro, 10/13) Montesilvano (piazza Trisi, 18/20)

(piazza Trisi, 18/20) Giulianova (piazza Fosse Ardeatine, 16/18)



DOMENICA

Lanciano (corso Trento e Trieste, 10/13)

Vasto (piazza Diomede, 16/20)

Avezzano (piazza Risorgimento, 10.30/13 e 17/19.30)

Mosciano S.Angelo (piazza Aurelio Saliceti, 10/13)

Alba Adriatica (piazzetta Montale, 15/18)

Città Sant'Angelo (corso Vittorio Emanuele, 10/13)

(corso Vittorio Emanuele, 10/13) Pescara (piazza Primo Maggio, 17.00/20.00)

