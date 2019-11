Terzo ponte sul Saline, Forza Italia: "Nessun ritardo e nessuna mancanza di fondi"

Nessun ritardo per il completamento e l'apertura del terzo ponte sul Saline. Lo hanno ribadito i consiglieri provinciali di Forza Italia dopo le dichiarazioni del consigliere regionale Blasioli del Pd, che parlava di presunti ritardi per un problema nel finanziamento extra di 3 milioni di euro chiesto per completare l'opera.

Secondo Forza Italia, Blasioli è "scivolato sulla classica buccia di banana" in quanto tutto l'iter è perfettamente a norma in quanto segue il decreto legislativo 163 del 2006 come chiarito dalla stessa Anac in quanto l'appalto è stato completato prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto del 2016: