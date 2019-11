Terzo ponte sul Saline, Blasioli avverte: "Mancano 3 milioni di euro"

Rischia di subire notevoli ritardi l'apertura del terzo ponte sul Saline, che collegherà la zona dei Grandi Alberghi a Montesilvano alla marina di Città Sant'Angelo. L'allarme è stato lanciato dal consigliere regionale del Pd ed ex vicesindaco di Pescara Blasioli, che ha evidenziato come i lavori siano in dirittura d'arrivo ma è sorto un problema legato alla richiesta di ulteriore stanziamento di 3 milioni di euro avanzata dall'ente provinciale con una convenzione stipulata con la Regione per dirottare 3,2 milioni di euro destinati alla Loreto - Penne verso l'opera in costruzione.

L'opera è stata finanziata con 15 milioni di euro di fondi Cipe, ricorda Blasioli, che accusa il centrodestra di approssimazione nell'amministrazione della Provincia e della Regione:

Tuttavia le cose non devono essere filate per il verso giusto, se con determina n. Dpe004/132 del 28 ottobre 2019 il Servizio Reti Ferroviarie, viabilità e Impianti fissi della Regione ha sospeso l’erogazione del finanziamento, contestando anche la convenzione intercorsa tra la Regione Abruzzo e la Provincia. Allo stato attuale è certo che la Provincia non ha ricevuto il fondi e non li riceverà a breve, almeno fino a che non arriverà il parere Anac, che potrebbe confermare la posizione del servizio regionale, mettendo nei guai l’ente esecutore, che vedrebbe riconosciuta l’illegittimità di un affidamento che doveva essere autonomo e distinto e che finirà per creare un buco di bilancio che la Regione non potrà più coprire. Se invece l’Anac dovesse esprimersi per l’applicazione del precedente Codice dei contratti, alla Provincia deriverà sicuramente un ritardo nell’erogazione che potrebbe generare penali.

Blasioli inoltre evidenzia come Marsilio abbia fatto un sopralluogo sul posto per "prendersi meriti che non ha" concludendo che la data di apertura, che si stimava fra l'8 ed il 20 dicembre, rischia seriamente di essere rimandata a tempo indeterminato.