Il terzo ponte sul fiume Saline sarà intitolato a Filomena Delli Castelli: ecco tutte le caratteristiche tecniche

Tutto pronto per l'inaugurazione ed apertura del terzo ponte sul Saline. Questa mattina il presidente della provincia di Pescara Zaffiri ha illustrato i dettagli tecnici della struttura che verrà ufficialmente inaugurata domani 20 dicembre alle 14,30. Presenti, fra gli altri, il sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti, l'ingegner Traversini direttore dei lavori, e l'impresa Di Prospero che ha gestito il cantiere.

Zaffiri ha ricordato l'impegno profuso dalla sua amministrazione provinciale per arrivare all'apertura fin dal suo insediamento nel gennaio 2019, con i problemi legati ai fondi con la Regione Abruzzo che ha stanziato altri 3,2 milioni necessari per il completamento del ponte, considerata un'opera all'avanguardia:

L'opera, evidenzia Zaffiri, permetterà di agevolare il collegamento fra Montesilvano e Città Sant'Angelo ma soprattutto è propedeutica alla realizzazione di un nuovo tratto di strada che dalla fine del ponte arriverà fino a Silvi, 700 metri di collegamento frutto di un accordo di programma con l'Outlet Village ed un investimento di 2 milioni di euro che comprenderà anche un parcheggio pubblico.

E proprio su indicazione del Comune di Città Sant’Angelo, l’Ente attuatore sarà la Provincia di Pescara che, nel frattempo, sta già definendo la progettazione della pista ciclabile sino a Silvi nell’ambito del progetto Bike to Coast, per una spesa di 600mila euro. E per la prossima estate contiamo di inaugurare proprio la pista ciclabile e di aprire il cantiere per la strada