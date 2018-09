Terreno in Strada delle Casette, Blasioli: “Ci faremo un parcheggio”

Gli interventi prevedono l’impiego di 35.000 euro da reperire nell’ambito del progetto “Varie strade e piazze cittadine” dell’importo totale di 840.000 euro.

“Si tratta di una delibera che un grande valore per la zona – spiega Blasioli – I fondi verranno impiegati per realizzare un parcheggio di dieci posti auto di fianco alla scuola, che consentirà a genitori e professori di sostare più comodamente per frequentare il plesso e accompagnare i propri piccoli ogni giorno in sicurezza, ma sarà una infrastruttura importante anche per il commercio della zona”.