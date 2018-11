Terminal bus da Tiburtina ad Anagnina, Lolli lancia una mobilitazione

È ciò che propone il vice governatore Giovanni Lolli, invitando sindaci, organizzazioni economiche e rappresentanti dei pendolari a una conferenza stampa che si terrà durante la mattinata del 12 novembre nel terminal 'Tibus', a Roma, con l'obiettivo di "sottolineare il 'no' dell'intera comunità regionale" alla possibile delocalizzazione nel nodo di Anagnina.

Lolli ha ribadito:

"Il collegamento con Roma è funzionale anche ai tanti cittadini romani che hanno scelto di vivere in Abruzzo e di lavorare a Roma. E le nostre economie sono profondamente intrecciate, come dimostra la sinergia che si sviluppa in tema di ricerca e sviluppo sulle politiche dello spazio. Il tema, dunque, è tanto più rilevante nella fase attuale in cui la sicurezza autostradale è al centro dell'attenzione di tutti e il costo dei pedaggi incide pesantemente nel traffico degli utenti".