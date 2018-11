Terminal bus da Tiburtina ad Anagnina, arriva un'interrogazione della Pezzopane

“Quali iniziative pensa di intraprendere il governo a difesa dei numerosissimi pendolari che raggiungono Roma da ogni parte d’Italia e in particolare dall’Abruzzo a seguito della delibera della Giunta di non permettere più la sosta dei pullman interregionali, nazionali e internazionali in arrivo dall’Abruzzo a Roma in largo Guido Mazzoni, vicino alla stazione Tiburtina (attualmente gestita con le autorizzazioni scadute dalla società Tibus), delocalizzandola in un’area all’interno del ‘nodo Anagnina’?”.

Sono le domande alle quali intende dare una risposta l’interrogazione rivolta a Giuseppe Conte e Danilo Toninelli dalla deputata del Pd Stefania Pezzopane. Il documento e' stato sottoscritto anche da Micaela Campana, Camillo D’Alessandro, Marco Di Maio, Fabio Melilli, Patrizia Prestipino e Massimo Ungaro.

“Si tratta di una scelta – si evidenzia nell’interrogazione – che penalizza fortemente l’Abruzzo e L’Aquila. Lo spostamento della stazione d’arrivo determinerà un ulteriore sovraccarico di traffico a Roma e di utenti delle linee metro".

Pezzopane sostiene che l’assessore alla Mobilità di Roma "dice cose in contrasto con la delibera assunta dalla giunta Raggi con l’intento evidentemente di prendere in giro migliaia e migliaia di cittadini. Ma il ministro dei Trasporti e la Raggi sanno che, in assenza peraltro di trasporto ferroviario adeguato, interi territori dell’Abruzzo rischiano l’isolamento e che per un cittadino abruzzese poter prendere un treno da Roma Termini o Roma Tiburtina diventerebbe ancora più esasperante di adesso?.

In ultimo, l'on. Pezzopane invita il governo Conte a intervenire per aiutare la giunta comunale di Roma a "risolvere il contenzioso con Tibus invece di far spostare la stazione e far spendere inutilmente ingenti risorse pubbliche per realizzare un nuovo hub".