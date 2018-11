Spostamento Terminal Anagnina, Pagano: "Dal Governo risposta insoddisfacente"

Il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione sullo spostamento del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina:

“Il governo ha risposto in modo vago e non soddisfacente - dichiara - Io ho evidenziato i disagi che saranno costretti ad affrontare i pendolari abruzzesi. Lo sconcerto per questa decisione è bipartisan e si iscrive nel solco delle folli scelte del Movimento 5 Stelle, sia in sede nazionale che locale”.