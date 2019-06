Terme di Caramanico, il Pd: "La situazione sta precipitando fra l'indifferenza della Regione"

Situazione drammatica ed in costante peggioramento per il futuro delle terme di Caramanico. I consiglieri regionali Pd Paolucci e Blasioli ed il consigliere comunale di Caramanico Mazzocca attaccano la giunta Marsilio, accusata di immobilismo negli ultimi 4 mesi per quanto riguarda il tentativo di salvataggio della struttura termale che rischia di chiudere causando un grave danno economico diretto e di indotto all'intero territorio.

Paolucci sottolinea il lavoro fatto dalla precedente giunta di centrosinistra, un lavoro che rischia di essere vanificato se la Regione non dovesse intervenire, applicando il documento tecnico elaborato dall'Azienda Sanitaria Regionale sulla possibilità di erogare prestazioni riabilitative alle Terme di Caramanico, impiegando i 900 mila euro stanziati.

Mazzocca ha aggiunto:

Nella scorsa legislatura è stato fatto il 90% del percorso, dall’unificazione delle concessioni termali all’accreditamento istituzionale delle strutture, dallo stanziamento di 1,6 milioni di euro per le piscine termali al rifinanziamento - dopo anni di attesa - della legge sul termalismo con 900mila euro; risultati ciclicamemente promessi da altri e mai ottenuti prima. Mentre la nuova Regione quel 10% poteva e doveva già da tempo, sì da scongiurare l’inoperatività della stagione ormai sull’orlo del baratro. Lo faccia ora, come promesso in campagna elettorale. Il tempo dei proclami è spirato unitamente a quello dei fatti

Luca La Selva, portavoce del comitato "Univti per Caramanico" ha aggiunto che allo stato attuale le Terme non possono riaprire e la stazione 2019 salterà a meno di un intervento pubblico immediato. Blasioli chiede l'applicazione immediata del documento dell' Agenzia Sanitaria Regionale che sarà a costo zero in quanto il budget è già stato stanziato.