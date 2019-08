Terme di Caramanico, Paolucci e Mazzocca: "Il centodestra avvia gli interventi dell'ex giunta D'Alfonso"

Oltre 65 giorni di tempo perso per salvare le terme di Caramanico e riorganizzare e potenziare l'intero sistema termale abruzzese, con la possibilità che ora venga attuato quanto previsto dal piano dell'ex giunta D'Alfonso. Tornano all'attacco i consiglieri regionali del Pd Mazzocca e Paolucci sulla questione delle terme di Caramanico, che criticano la giunta Marsilio per non aver ancora proposto soluzioni concrete:

Dalle notizie provenienti dal Tavolo regionalesembrerebbe che dei timidi vagiti siano finalmente usciti. Pare, infatti, che il percorso che questa Regione si avvierebbe (ancora troppo lentamente) ad intraprendere, sarebbe quella del solco all’epoca tracciato (e finanziato!) dallo scorso Governo regionale, nonostante il parere diametralmente opposto formulato dalla maggioranza di governo qualche giorno fa, allorquando in V Commissione, con la complice astensione dei 5Stelle, formulò un NO chiaro e netto agli interventi istituzionali necessari per superare la crisi delle Terme di Caramanico ed avviare una fase nuova con la valorizzazione del termalismo abruzzese. E ci sono voluti sei mesi ! Vediamo quanti ce ne vorranno ancora per passare dalle parole ai fatti

Paolucci chiede che gli amministratori regionali smettano di litigare e temporeggiare ed affrontino finalmente la delicata questione del sistema termale abruzzese, agendo sui 900 mila euro già stanziati dalla precedente giunta oltre al mezzo milione di euro per completare le piscine termali comunali: