Terme di Caramanico, l'affondo del centro sinistra: "Regione immobile"

Le Terme di Caramanico sono tornate in attività da dieci giorni, ma il centrosinistra abruzzese accusa la Regione di immobilismo.

"A noi non interessa che la Regione si occupi della proprietà, ma che funzionino le terme - ha detto in conferenza stampa Silvio Paolucci, ex assessore alla Sanità e attuale consigliere regionale Pd - Dopo un bando da noi presentato per 900mila euro, non si capisce ancora se la Regione vuole utilizzare i fondi. Ci sono altri 600mila euro da mettere a delibera per la riabilitazione sanitaria. Parliamo quindi di 1,5 milioni per il termalismo inutilizzati. Allora si interpellino Governo e ministero della Salute".