Tendopoli in spiaggia a Montesilvano, Forconi: "Questa è l'integrazione secondo la sinistra"

"A Montesilvano alcuni extracomunitari pregiudicati, senza fissa dimora e spacciatori abituali, hanno già recepito perfettamente la Direttiva Bolkestein per quanto concerne la semplificazione delle procedure amministrative, eliminazione dell'eccesso di burocrazia e soprattutto contro le discriminazioni basate sulla nazionalità. Invito le autorità a recarsi nel tratto di spiaggia prospiciente via Firenze per respirare a polmoni pieni l'acre odore di marijuana e di escrementi, sotterrati alla buona sotto la sabbia. Questo, signore e signori, è il concetto di integrazione secondo la sinistra".