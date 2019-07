Telecamere nelle scuole, Pescara rischia di perdere i fondi del Governo

Il Comune di Pescara rischia di perdere i 46 mila euro stanziati dal Governo per l'installazione di telecamere di sorveglianza nelle scuole cittadine. A lanciare l'allarme è il consigliere comunale della Lega Foschi che sottolinea come il termine ultimo sia il 31 luglio, e che l'amministrazione uscente Alessandrini ha per due volte ignorato i solleciti della prefettura, e dunque ora si tratterà di una corsa contro il tempo per non perdere un contributo fondamentale.

Foschi ha aggiunto che le telecamere nelle scuole rappresentano un ottimo deterrente per episodi di violenza e maltrattamenti nelle scuole, e dunque sarebbe assurdo perdere i 46 mila euro del progetto ‘Scuole Sicure’, con l’obbligo di rispondere in modo definitivo al bando con i relativi progetti entro e non oltre il 31 luglio 2019: