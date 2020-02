Ripartono i lavori di riqualificazione del Teatro Michetti: l'annuncio della presidente Peschi

Buone notizie per il Teatro Michetti di Pescara. La presidente della commissione cultura Peschi ha fatto sapere che l'appalto per il secondo lotto di lavori di riqualificazione è stato sbloccato. La notizia è arrivata a seguito della seduta odierna della commissione, alla quale ha partecipato anche il tecnico Giuliante.

Alla gara hanno aperto 192 ditte con finanziamento tramite il decreto "sblocca cantieri". Una serie di ricorsi aveva bloccato l'iter che ora èerò si è sbloccato; dopo la firma l'ufficio dovrà comunicare entro 5 giorni l'aggiudicazione definitiva e poi si dovranno attendere i 35 giorni per i ricorsi. Nel frattempo, però, i contatti con la ditta di Napoli che si è aggiudicata l'appalto sono già stati avviati e i tecnici effettueranno un sopralluogo la prossima settimana:

Si potrebbe partire, dunque, anche stringendo i tempi e appoggiandosi alla procedura d'urgenza, motivata dal pericolo di perdere i finanziamenti, qualora non si dovesse chiudere questo secondo lotto di interventi entro dicembre 2020. Un'ipotesi, quella dell'urgenza, che lo stesso presidente della Commisione Finanze, Salvatore Di Pino, ha caldeggiato nel corso della riunione.

Era necessarioverificare i tempi di realizzazione dell'opera. Questo secondo lotto di lavori non restituirà il teatro alla città. Ci sarà bisogno infatti di completare, con un terzo appalto, tutti gli impianti ed avere particolare cura per l'acustica della sala, che abbisogna di un separato progetto. Il Michetti deve tornare ad essere un gioiello per Pescara e per questo come Commissione intendiamo impegnarci"