Un tavolo permanente per organizzare e pianificare l'installazione delle luminarie: la proposta della consigliera Zamparelli

Un tavolo permanente dedicato alle luminarie in città, per pianificare al meglio l'organizzazione, l'installazione e la rimozione durante il periodo natalizio. La proposta arriva dalla consigliera comunale di Fratelli d'Italia Zaira Zamparelli, che ha sottoposto la proposta alla commissione turismo e cultura in accordo con l'assessore Cremonese.

La prima esperienza dell'attuale amministrazione comunale per l'organizzazione del Natale in città ha permesso di individuare tutti gli aspetti da migliorare ha spiegato la consigliera: