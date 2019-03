Tav, Giovani a Destra abruzzesi si schierano a favore dell'opera

Parte il comitato #SìTAV lanciato dai Giovani a Destra abruzzesi. Il movimento politico giovaniel ha annunciato la costituzione del comitato per dire sì all'opera al centro del dibattito politico delle ultime settimane. Tanti, secondo i Giovani a Destra, i vantaggi diretti ed indiretti dell'opera, con oltre 2.000 nuovi posti di lavoro e 4.000 nell'indotto.

A parlare William Grandonico, Vanessa Combattelli e Manuel Di Pasquale:

La nostra intenzione è quella di rappresentare un'altra Italia: siamo giovani e crediamo nella necessità di far parte del futuro senza che vi siano fanatismi al potere. Questa Italia ha bisogno di crescere e lo sviluppo economico non partirà di certo dagli slogan.

Affidandoci dunque alla competenza e al bisogno di far uscire il Belpaese dall'impasse di isolamento a cui lo si sta obbligando, lavoreremo affinché vi sia un segnale evidente da parte di questa giovane Italia. In uno scenario politico di No, noi diciamo di Sì