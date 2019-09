Divisione stalli tassisti aeroporto d'Abruzzo, Pignoli (Udc) porta il caso in consiglio comunale

"I tassisti di Pescara sono stati penalizzati da questo decreto che considero e definisco ingiusto e che danneggia la mia città e i miei cittadini a discapito di Chieti".

Non si placano le polemiche conseguenti al decreto firmato dal governatore Marco Marsilio che assegna 2 dei 10 stalli dell'aeroporo d'Abruzzo ai tassisti teatini.

A rilanciare l'argomento è il consigliere comunale dell'Udc, Massimiliano Pignoli.

"Oltre ad aver interessato il sindaco con cui abbiamo già avuto una interlocuzione", fa sapere Pignoli, "assieme ai tassisti, porterò avanti questa battaglia anche attraverso questo ordine del giorno per far si che questo problema venga affrontato in consiglio comunale".

Questo quanto aggiunge Pignoli:

"Nel prossimo consiglio comunale voglio far si che nell'intera assise, che rappresenta la città di Pescara, ci sia un oinvolgimento che possa dare ancora più forza al sindaco, in modo da poter impugnare questo decreto che, tra le altre cose rappresenta una sorta di diminutio per la città di Pescara perché questi tassisti sono dei lavoratori che vivono del loro lavoro e che non possono vedere compromessi i loro guadagni per un Decreto ingiusto che noi chiediamo venga revocato. Se così non fosse, chiedo che l'avvocatura del Comune si raccordi, così come già sta avvenendo, con il legale del Cotape, specializzato in questa materia, per portare avanti insieme questa vertenza, in modo da arrivare alla impugnazione del Decreto in ogni sede e riportare una situazione di giustizia che non dia vantaggi a nessuno, ma che garantisca i tassisti pescaresi, considerando che venendo a caricare i clienti in aeroporto per portarli in città, i tassisti teatini entrano a Pescara, lasciando biglietti nelle reception degli alberghi, entrando a pieno titolo nella economia cittadina, e siccome la nostra città già soffre per una crisi economica, non possiamo permetterci una crisi anche per i tassisti pescaresi".