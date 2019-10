Tasse, Forza Italia raccoglie le firme per un tetto massimo da inserire nella Costituzione

Introdurre una legge che preveda un tetto massimo per le tassse, da inserire nella Costituzione. Anche Forza Italia Abruzzo nel fine settimana scenderà in piazza per raccogliere le firme necessarie alle proposta di legge per stabilire un livello massimo di pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese.

Come spiega il partito di Berlusconi:

Il Governo giallorosso si appresta a votare una manovra lacrime e sangue, l’ennesimo colpo ai risparmi degli italiani. Il nostro obiettivo, è quello di porre fine a un’oppressione fiscale senza limiti, che attanaglia ormai da troppo tempo i cittadini. In Abruzzo, sarà possibile sottoscrivere la proposta anche a Pescara, di fronte ad Arlini lungo corso Umberto sabato pomeriggio, dalle 15 alle 20 e domenica mattina , dalle 9 alle 13.