Eliminata la "tassa sull'ombra" per tende e cappottine, il M5s: "Finalmente una delibera chiara"

Eliminata dal consiglio comunale, durante la seduta di ieri in videoconferenza, la cosidetta "tassa sull'ombra". È stato infatti approvato l'emendamento dei consiglieri del M5s che esenta tende e cappottine aggettanti sui marciapiedi e le piazze cittadine e regola con maggiore chiarezza i criteri di pagamento. Soddisfatto il consigliere Lettere che ha parlato di una correzione doverosa della delibera presentata dal centrodestra inserendo fra le esenzioni tende e cappottine senza appoggi o pali a terra, senza generare confusione rispetto a tendono o tettoie che ovviamente continueranno a pagare il canone.

La delibera approvata ieri elimina, infatti, i contratti di occupazione per il soprasuolo, con un risparmio per il cittadino di almeno 500 euro per registrazioni e marche da bollo, così come non si pagherà più il canone annuale Cosap, con un risparmio complessivo per i pescaresi di ben 90 mila euro. Si presenterà la sola pratica edilizia, una tantum, per istallare il manufatto.

In pochi anni più volte il Movimento 5 Stelle Pescara è intervenuto a modificare il regolamento Cosap, dall'esenzione delle insegne di esercizio all'estensione per rampe e scivoli per disabili fino ad arrivare ora, con questa delibera, al fattivo contributo per l'eliminazione della tassa sull'ombra di tende e cappottine.