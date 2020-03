Tassa di soggiorno a Montesilvano, ecco le proposte di Fratelli d'Italia

Partire dal 1° gennaio 2021 con un provvedimento valido per tutto l'anno solare e non per la sola stagione estiva. Pagare 1 euro al giorno, qualunque sia la durata della permanenza. Prevedere esenzioni per gli under 14 e over 70