Tamponi, Pettinari chiede più test per i cittadini: “Non possiamo abbassare la guardia”. Il vicepresidente del consiglio regionale sottolinea che in Abruzzo è “drasticamente sceso il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione”, tanto che "in alcuni giorni addirittura non si sono superati i 500 test. Un numero assolutamente insufficiente per la mappatura del contagio sul territorio regionale".

Così Pettinari rivolge un appello direttamente all’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, invitandola a "mettere a sistema" i 4 laboratori attivi nelle Asl più gli altri privati in attesa di autorizzazione:

