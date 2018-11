Regione Abruzzo, approvato il taglio dei vitalizi

Il consiglio regionale dell'Abruzzo, ha approvato, nell'ultima seduta della legislatura, il taglio dei vitalizi.

Infatti, nella seduta terminata nella tarda serata di ieri, giovedì 29 novembre,

L'Assemblea ha approvato all'unanimità il disegno di legge che introduce una rimodulazione dei vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali abruzzesi e il divieto di cumulo.

La norma è frutto dell'unificazione di due differenti progetti di legge presentati da Pd e Movimento 5 Stelle. Il documento prevede che dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020, gli assegni vitalizi in pagamento all'entrata in vigore della nuova disposizione e gli assegni vitalizi erogati successivamente a tale termine, sono ridotti in base a un calcolo progressivo sugli importi mensili lordi spettanti.

Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso che aveva caratterizzato il dibattito politico degli ultimi tempi e che è approdata in Aula per quella che,quasi certamente, è stata l'ultima seduta di questa legislatura regionale