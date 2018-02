Taglio assistenza studenti disabili, D’Incecco chiede una Commissione urgente

“La convocazione di una seduta urgente della Commissione Politiche sociali per affrontare il taglio dei servizi di assistenza specialistica per gli studenti disabili del nostro territorio e individuare le risorse necessarie per scongiurare quella che rischia di essere una mannaia vergognosa per decine di famiglie. È quella che ho chiesto ieri mattina con un’istanza di massima urgenza già depositata. Non possiamo permettere che un tale delitto morale passi inosservato e soprattutto chiediamo alla maggioranza di individuare subito, tra le pieghe del bilancio appena approvato, le risorse utili per compensare le minori erogazioni della Regione del Governatore Luciano D’Alfonso”.