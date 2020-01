Foschi vuole vederci chiaro sul taglio degli alberi in via Maestri del Lavoro - FOTO

Convocare una seduta urgente della commissione ambiente per conoscere chi e per quali motivi ha autorizzato il taglio di alcuni alberi in via Maestri del Lavoro a Pescara, taglio iniziato nella giornata di oggi fra le proteste dei residenti. Il presidente della commissione sicurezza Foschi interviene in merito alle operazioni avviate oggi dal Comune fra i civici 3 e 7 della via in zona colli, chiedendo al presidente Petrelli di convocare la commissione per fare chiarezza ed ottenere l'accesso a tutte le carte relative alla procedura, anche per tranquillizzare le associazioni cittadine ed ambientaliste dopo i casi scoppiati durante l'amministrazione Alessandrini, quando in zona pineta alcuni attivisti si incatenarono agli alberi per impedirne l'abbattimento disposto dal Comune, alberi che poi da ulteriori approfondimenti risultarono sani o comunque ancora salvabili.

Che significa, innanzitutto, sapere chi ha disposto gli abbattimenti e perché, ovvero se si tratta di piante malate e quindi pericolose per l’incolumità umana, e qual è lo studio all’origine di tale attività, ossia se si tratta ancora del vecchio studio commissionato dal Comune durante la giunta Alessandrini e contestato dal territorio o se sono state eseguite nuove indagini. Oggi è fondamentale assicurare alla città quella trasparenza mancata in precedenza, quindi, fermo restando che nessuno si oppone né è contrario alla rimozione di piante malate o a rischio crollo, è necessario informare i cittadini sulle modalità di svolgimento degli interventi.

Nel frattempo, aggiunge il presidente Foschi, è auspicabile che le operazioni vengano sospese per tranquillizzare i cittadini e le associazioni con le quali occorre aprire un dialogo costruttivo.