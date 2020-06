A Pescara verranno tagliati 76 lecci ormai secchi, il vicesindaco Santilli: "Verranno sostituiti con altre piantumazioni"

Al via il piano di abbattimento di 76 lecci cittadini da parte del Comune, che interverrà sugli alberi secchi ed ormai irrecuperabili. Lo ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore Santilli, aggiungendo che si tratta di un vero e proprio piano di risistemazione del patrimonio arboreo per la sicurezza dei cittadini e per la difesa degli alberi presenti e da mettere a dimora.

Si tratta di alberi, ribadisce Santilli, che sono ormai compromessi e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità: le strade dove avverranno gli interventi sono via Latina, via Napoli, via Rieti, via Nicola Fabrizi, via Gobetti, piazza Duca degli Abruzzi e corso Vittorio Emanuele II. Le piante saranno sostituite con nuove piantomazioni in tempi brevi assicura il vicesindaco, che risponde alle preoccupazioni espresse dai passanti.

