Taglieri (M5s) incalza la Regione: "In Abruzzo liste d'attesa per le visite mediche inaccettabili"

Tempi d'attesa inaccettabili per le visite mediche urgenti, che dovrebbero essere programmate entro 72 ore ed invece in alcuni casi sono fissate a 3/4 mesi di distanza, ed anche per le altre visite ordinarie che di fatto sono praticamente non prenotabili. Il consigliere regionale e vicepresidente della commissione sanità Taglieri, del M5s, attacca la giunta Marsilio presentando un'interpellanza per capire i motivi di questo ritardo, a mesi di distanza dall'emergenza Coronavirus e dunque senza alcuna giustificazione plausibile per i cittadini.

Taglieri ricorda anche che erano stati stanziati dei fondi fra il 2019 e 2020 proprio per ridurre le liste d'attesa, grazie al piano nazionale di Governo delle liste d'attesa, al quale l'Abruzzo ha risposto in ritardo e fino ad ora senza aver realmente fatto nulla di concreto:

Eppure sono state stanziate risorse per 6 milioni di euro di fondi regionali dedicati per l’anno 2019, più 5 milioni per l’anno 2020. A queste, si sommano per il 2019 un’ulteriore quota di risorse economiche da 2 milioni di euro proveniente da accantonamenti della Gestione Sanitaria Accentrata e 3,2 milioni di euro dalla Legge di Stabilità, dalla quale sono arrivati anche 2,2 milioni di euro per il 2020. Inoltre, dal recupero del 5 per cento dei compensi intramoenia, è presumibile ricavare altri 800mila euro all'anno.

Per il consigliere, è venuto il momento di chiedere conto a chi doveva amministrare questi fondi per capire cosa sia stato fatto fino ad ora, ed il presidente Marsilio e l'assessore Verì dovranno fare chiarezza per risolvere un problema gravissimo.

