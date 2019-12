Svuotamento della vasca di colmata del porto, tempi stretti per l'avvio dei lavori

Dovranno partire a tempo di record i lavori per lo svuotamento della vasca di colmata, dove negli anni si è accumulata la cosiddetta "collina della vergogna" dei fanghi provenienti dal dragaggio del porto. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio regionale Sospiri intervenuto durante la seduta della commissione ambiente al Comune di Pescara, presieduta da Ivo Petrelli.

Sospiri ha spiegato che pochi giorni fa il provveditorato ha finalmente stanziato 900 mila euro che hanno permesso l'apertura del bando per i lavori, che sarà chiuso il 18 dicembre con l'apertura delle buste il 19 dicembre e l'avvio dell'intervento entro il 31 dicembre, per scongiurare la perdita dei finanziamenti.

Ora, il combinato disposto degli interventi di riqualificazione del primo lotto delle opere portuali ha riportato l’attenzione sullo svuotamento della vasca e siamo arrivati al bando di gara che è il frutto dei tanti governi che si sono succeduti in 11 anni di amministrazione. A noi è toccato dare l’ultima spinta emergenziale per impedire di vedere sfumare i fondi al 31 dicembre. Ora la nostra premura è far partire i lavori per la messa in sicurezza del declivio della collina, anche per caratterizzare cosa c’è sotto. Infatti complessivamente la vasca contiene 192mila metri cubi di sedimenti, che non dobbiamo togliere completamente dovendo arrivare al piano di campagna, ma sicuramente dobbiamo vedere cosa c’è sotto, ovvero se quando hanno depositato i primi sedimenti sono stati messi dei teli, se il percolato è ormai asciugato.