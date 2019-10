Superticket, la replica dell'assessore Verì: "Istanza per l'abbattimento presentata a giugno"

La Regione Abruzzo ha presentato a giugno al tavolo di monitoraggio ministeriale la proposta di delibera per l'abbattimento del superticket sulle prestazioni sanitarie ambulatoriali. Lo ha fatto sapere l'assessore Verì in replica alle dichiarazioni fatte dalla consigliera pentastellata Marcozzi sulla presunta rinuncia al milione di euro messo a disposizione dal ministro Grillo per eliminare la tassa sulle prestazioni ambulatoriali nella nostra regione.

L'assessore ha spiegato che, essendo in atto un piano di rientro, questo genere di delibere dev'essere preventivamente approvato dal tavolo di monitoraggio ministeriale, che non si è ancora riunito per monitorare i provvedimenti trasmessi dalle regioni e per questo non è stato ancora formalizzato per l'approvazione in giunta e la conseguente applicazione.