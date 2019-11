Superticket, in Abruzzo si continua a pagare: il M5s attacca l'assessore Verì

Botta e risposta a distanza fra l'assessore regionale alla sanità Verì e la capogruppo alla Regione del M5s Marcozzi sulla questione del superticket sanitario, abolito in tutte le Regioni con un piano di rientro, ma ancora presente in Abruzzo. L'assessore aveva specificato che è stata presentata l'istanza lo scorso 5 giugno come dimostra anche la relativa copia del documento, aggiungendo che non appena il tavolo tecnico esprimerà il proprio parere, il superticket verrà abolito.

Rispediamo quindi al mittente le accuse di immobilismo, perché questa giunta è abituata a lavorare sui fatti e non sugli annunci

Ma la capogruppo pentastellata giudica insufficienti le risposte fornite dalla Verì e chiede risposte precise e puntuali sulla questione, soprattutto per quanto riguarda la convocazione del tavolo ministeriale dove sarà decisa l'abolizione: