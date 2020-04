D'Agresta (Articolo Uno) attacca la Regione: "Migliaia di studenti senza borsa di studio"

Francesco D'Agresta, responsabile Cultura e Diritto allo Studio di Articolo Uno Abruzzo, attacca la Regione denunciando che "migliaia di studenti sono senza borsa di studio".

Come si legge in una nota, infatti, "la giunta Marsilio per l'anno 2019/2020 ha finanziato solo il 36% delle borse di studio univeristarie", stanziando "1.400.000 € per il pagamento delle borse in favore degli studenti abruzzesi:

«La mancata erogazione di questi fondi - afferma D'Agresta - risulta ancora più raccapricciante se si considera che in questo modo si colpisce la popolazione meno abbiente degli studenti violando il diritto universale allo studio e reintroducendo deprecabili differenze di classe tra i giovani studenti».

Si chiede così alla giunta regionale di "invertire la rotta e intervenire immediatamente per provvedere alla copertura totale di un fabbisogno primario e inalienabile".