“Caos e incompetenza, fatti un esame di coscienza”: striscione contro la Azzolina

A poco meno di 4 settimane dall’inizio della maturità, la Lega Giovani pretende che la ministra "si scusi per la figuraccia e per il caos generato. Non siamo solo noi a chiederlo, ma milioni di studenti e di famiglie"