Allarme sicurezza sulle strade provinciali a Spoltore: la denuncia della consigliera Sborgia

Situazione critica lungo le strade di competenza provinciale a Spoltore, con problemi di sicurezza e mancanza di manutenzione. La denuncia arriva dalla consigliera comunale Francesca Sborgia, presente anche in consiglio provinciale, che evidenzia i numerosi incidenti stradali avvenuti nelle ultime settimane, come nel caso di via Campo Sportivo dove sono morte due persone e ci sono incidenti quasi quotidiani.

Problemi anche per la strada che porta a Caprara dove si chiede addirittura l'istituzione del senso unico di marcia su una strada extraurbana.

C'è una frana in contrada Sferrella da ormai due anni: restringe la carreggiata in piena curva, sulla direzione a pochi chilometri dal centro Arca utilizzata ogni giorno da migliaia di persone. A Cavaticchi, sono stati effettuati una serie di lavori dall'Enel senza che l'asfalto venisse ripristinato, è letteralmente un'arteria disastrata ma il cantiere non è stato presidiato in nessun modo dall'ente responsabile della strada.

Inoltre, segnala la consigliera, l'amministrazione comunale sta cercando con propri fondi, nonostante non siano strade di competenza, di intervenire con piccole sistemazione e manutenzioni:

"Siamo molto preoccupati, la situazione dei beni gestiti dalle Province è in uno stato di abbandono allarmante: di recente il sindaco Luciano Di Lorito è stato costretto ad intervenire con un'ordinanza su un capannone, un magazzino della provincia che le forze dell'ordine hanno scoperto essere diventata la sede di Rave Party"

Per questo, l'amministrazione comunale chiede un incontro ed un tavolo tecnico urgente con la Provincia, per avviare un confronto per trovare soluzioni rapide e concrete.