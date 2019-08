"Una strada o uno stallo per camper al posto del mercato etnico", la proposta di due consiglieri comunali

Una strada o uno stallo per camper a posto del mercato etnico di Pescara che giace tristemente vuoto ormai da mesi.

Questa la proposta che porteranno sul tavolo della commissione Commercio Fabrizio Rapposelli e Massimo Pastore, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia.

Questo quanto spiegano i due esponenti del partito di Giorgia Meloni:

“Restituire a quella zona della città la sua naturale vocazione, cioè quella della viabilità, fortemente compromessa dalle le due arterie di via Ferrari e via Bassani che scoppiano di traffico costituendo oggi un grande ingorgo urbano, o in alternativa, un parcheggio/stallo per camper anche in considerazione dell’allestimento di bagni pubblici ed energia elettrica predisposti dalla precedente Amministrazione. Una porta a doppia mandata, per riaprire da un lato quell’area alla piena fruibilità dei cittadini, e dall’altro per consentire – concludono - agli ambulanti senegalesi di lavorare al fianco di quelli locali e non più ghettizzati in una sorta di cunicolo incapace di attirare gli stessi operatori, così come l’utenza”.