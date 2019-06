Trieste non vuole la statua di d'Annunzio? Il sindaco Masci: "Pronti ad accoglierla"

La statua di Gabriele d'Annunzio che la città di Trieste sembra non volere, visto che è stata lanciata una petizione online contro la sua installazione, potrebbe arrivare a Pescara, città che ha dato i natali al Vate nel 1863.

Il neo sindaco Carlo Masci infatti si dice pronto «ad accogliere a Pescara un’altra statua di d’Annunzio, in gemellaggio ideale con Trieste e con tutti i luoghi dannunziani in Italia, per riappropriarci sine ira et studio della nostra storia e della nostra memoria».

Così il primo cittadino commenta l'iniziativa di partito avviata nel capoluogo giuliano: