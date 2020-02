Stalle abusive e cavalli a pochi metri dalle case: la denuncia dei residenti in via Colle Pizzuto- FOTO

Verificare la presenza di stalle abusive con cavalli nella in via Colle Pizzuto, all'incrocio con strada Colle Renazzo, e, in caso di riscontro positivo, procedere all'abbattimento del fabbricati illegali. Il presidente della commissione sicurezza Foschi interviene dopo le numerose segnalazioni ricevute dai residenti con fotografie annesse, che hanno partecipato con il rappresentante Gagliardi alla seduta odierna, alla quale erano presente il capo di gabinetto del sindaco Dezio ed il comandante della polizia municipale Palestini.

Il problema esisterebbe da 10 anni, su un terreno di proprietà privata, dove nel tempo sono spuntate baracche abusive per stalle di cavalli, da parte di ignoti.

Non solo: come hanno riferito i residenti, tra quelle baracche ci sarebbero anche traffici e movimenti poco chiari, che hanno turbato la tranquillità dei cittadini, senza parlare dei cavalli con le bighe che al mattino scendono da via Colle Pizzuto per far fare quattro passi agli animali. I cittadini hanno affermato di aver già presentato svariate denunce per segnalare una situazione tutt’altro che legittima, ma quegli esposti non avrebbero sortito alcun effetto, mentre i residenti continuano a dover sopportare rumori e miasmi provenienti dalle stalle oltre che una convivenza molto critica.

Alcuni dipendenti di un'azienda pubblica, che hanno effettuato lavori sul terreno, hanno ritrovato carcasse di cavalli sotterrate in maniera anomala, ha aggiunto Foschi che chiede un sopralluogo immediato, con il comandante Palestini che ha comunicato che la vicenda era nota alle forze dell'ordine, in particolare i i carabinieri forestale con provvedimento di sequestro esecutivo:

A questo punto abbiamo investito ufficialmente l’amministrazione della problematica chiedendo un intervento di verifica, attraverso un sopralluogo, immediato, con un accertamento anche documentale circa la situazione edilizia del terreno e delle stalle per l’adozione dei provvedimenti necessari tesi al ripristino del decoro e della sicurezza dei cittadini che oggi hanno paura

Foschi poi attacca la consigliera Alessandrini del M5s che ha criticato la convocazione della seduta, che non era a suo dire giustificata: