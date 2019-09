"Stadio Adriatico-Cornacchia in condizioni precarie", la denuncia di Pignoli [FOTO]

Molti seggiolini distrutti dalla grandine di quasi due mesi fa e dunque inutilizzabili, il manto erboso ancora rovinato in alcune zone e anche la pista di atletica risulta danneggiata.

Questa la precaria condizione dello stadio Adriatico-Cornacchia denunciata dal consigliere comunale dell'Udc, Massimiliano Pignoli.

"Quanto abbiamo visto domenica scorsa in occasione di Pescara-Pordenone", spiega Pignoli, "ha quasi dell'incredibile con uno stadio Adriatico che si è presentato agli occhi degli sportivi che erano sugli spalti, in condizioni a dir poco precarie, con molto seggiolini distrutti dalla grandine e inutilizzabili perché non ancora sostituiti a distanza di due mesi dal nubifragio del 10 luglio, il manto erboso ancora rovinato in alcune zone e la pista ancor più danneggiata. Uno spettacolo indecoroso che si commenta da solo e che meriterebbe un mea culpa da parte dell'assessorato comunale allo Sport".

Questo quanto aggiunge l'esponente dell'Udc:

"Le fotografie e le immagini di quello che abbiamo visto parlano da sole. Lo stadio Adriatico non è in buone condizioni, con tanti seggiolini divelti dalla grandine e inutilizzabili, il campo ancora piuttosto malridotto, con evidenti danni anche sulla pista di atletica che una rappresentava una volta il fiore all'occhiello dell'impianto di via Pepe. Credo che tutti i tifosi del Pescara abbiano potuto toccare con mano in che stato sia attualmente lo stadio. Per quel che concerne i seggiolini c'è da aggiungere che come noto il biglietto per le partite di campionato è nominativo con indicazione del numero del sediolino. Domenica invece alcune persone sono state fatte sedere in posti non loro, cosa che contravviene con le nuove norme sulla sicurezza e sull' ordine pubblico, visto che la legge dice che ogni tifoso deve essere seduto sul posto indicato sul biglietto o sulla tessera di abbonamento".

Pignoli ha inviato una lettera all'assessore allo Sport per sapere come mai lo stadio sia in queste condizioni, e cosa intendano fare il suo assessorato e l'amministrazione comunale per far tornare l'impianto di via Pepe in condizioni almeno accettabili "perché non è ammissibile che un impianto comunale che ha ospitato gare di serie A, i Giochi del Mediterraneo, possa ora essere tenuto in questo modo". Inviata una missiva anche al presidente della Commissione Sport, per l'effettuazione di un sopralluogo urgente allo stadio.

