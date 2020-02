Cede la staccionata in piazza Nilde Iotti ai Colli, l'attacco di Giampietro: "Il 27 dicembre avevamo segnalato il pericolo"

Cede la staccionata del cantiere in piazza Nilde Iotti a Pescara Colli. Lo ha fatto sapere il consigliere comunale Pd Giampietro sottolineando come il forte vento che in queste ore sta sferzando anche sulla nostra città, abbia danneggiato e fatto cedere la recinzione che già da tempo sembrava essere in condizioni precarie.

E proprio il 27 dicembre scorso, in occasione di una giornata di forte vento, lo stesso Giampietro aveva segnalato agli uffici comunali e al sindaco l'imminente pericolo, ma nessuno evidentemente è intervenuto: