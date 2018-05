No Sprar a Pescara, Sospiri: “Continuerà l’invasione incontrollata dei profughi”

“Il progetto Sprar del Comune di Pescara non vedrà la luce prima di anni, e nel frattempo i pescaresi dovranno continuare a convivere con l’invasione incontrollata di presunti profughi vittime del business dei Cas all’interno di quartieri residenziali e di alberghi. È questa la verità rispetto al fumo negli occhi che l’assessore alle Politiche sociali Allegrino ha tentato di gettare intervenendo in Commissione e trasformando come imminente un’iniziativa che difficilmente riuscirà a partorire”.

Lo ha annunciato il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenendo sull’ultimo annuncio dell’assessore Allegrino circa l’apertura dello Sprar a Pescara destinato a ospitare circa 400 stranieri arrivati con i barconi sulle coste italiane.

“Sicuramente – ha aggiunto Sospiri – il centrodestra non permetterà l’apertura degli Sprar senza avere voce in capitolo sulla quantità di presunti profughi che Pescara dovrebbe ospitare, sul dove dovrebbero essere ospitati e soprattutto sulla loro provenienza. A nostro giudizio le problematiche di disordine pubblico che già oggi affliggono Pescara non permettono ulteriori generosità e noi premeremo per la semplice chiusura dei centri di accoglienza, senza alternative”.