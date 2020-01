Si rinnova lo sportello della mediazione familiare in Comune: gli orari e le novità

Nuovo sportello per la mediazione familiare al Comune di Pescara. A presentarlo, l'assessore alle politiche sociali Sulpizio che ha evidenziato come il servizio sia fondamentale per tutta la comunità cittadina, per offrire sostegno ed assistenza ai nuclei familiari in difficoltà. Aperto il 20 gennaio scorso, si trova al piano terra in piazza Italia 14 nella palazzina ex Inps, e garantisce questi servizi:

sostegno alle coppie in difficoltà (coniugate, di fatto, in fase di separazione, già separate) al fine di raggiunge un accordo soddisfacente duraturo nel tempo per la famiglia;

sostegno alla genitorialità: uno spazio di condivisione del progetto educativo e delle responsabilità;

sostegno alla famiglia: un'opportunità di gestione costruttiva della conflittualità all'interno del nucleo familiare;

sostegno ai genitori volto a prevenire eventuali disagi infantili e adolescenziali legati alla loro conflittualità.

La referente del servizio, Liviana Leone, ha spiegato che lo sportello garantisce anonimato durante i colloqui e durante l'intero percorso di assistenza, essendo indipendente rispetto al sistema sanitario e giudiziario, e fornirà risposte che ormai i consultori e le Asl non riescono più a dare per mancanza di personale.