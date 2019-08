Spoltore, il sindaco scrive alla Regione per la concessione di alloggi popolari alle famiglie indigenti

Il sindaco di Spoltore Di Lorito, ha scritto alla Giunta Regionale abruzzese per chiedere la concessione di alcuni alloggi popolari alle famiglie indigenti di Spoltore, considerando che il problema della casa affligge molti cittadini come in tante altre realtà. L'assegnazione diretta permetterebbe al Comune di provvedere all'alloggio per alcune famiglie in condizioni particolarmente critiche a livello economico:

"Nel territorio di Spoltore sono presenti 18 alloggi di proprieta comunale, e solo 4 sono ancora da assegnare: una situazione non semplice anche in ottica futura se pensiamo ai quasi ventimila abitanti di Spoltore. Molti di loro, peraltro sono persone arrivate da altre città attratte dalla posizione baricentrica delle frazioni di Villa Raspa e Santa Teresa, rispetto all'area metropolitana Chieti - Pescara, e da opportunità occupazionali. E' una popolazione attiva che rischia, in caso di nuove difficoltà per l'economia, di ritrovarsi senza la rete di sicurezza sociale delle proprie famiglie d'origine. Mi auguro che le politiche regionali e nazionali tornino ad investire sulla casa, sia attraverso la creazione di nuovi alloggi sia tornando a dedicare maggiori risorse alle ristrutturazioni, in grado di restituire dignità e decoro alle strutture già esistenti