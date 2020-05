A Spoltore secondo bando per la distribuzione dei buoni spesa per l'emergenza Coronavirus

A Spoltore parte un secondo bando per la distribuzione dei buoni spesa per l'emergenza Coronavirus, destinati a famiglie e persone in difficoltà economica. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale annunciando l'apertura del bando per chi a causa della crisi economica per il lockdown si è trovato improvvisamente in condizioni di indigenza. Il bando sarà aperto fino al 14 maggio, e saranno assegnati circa 50 mila euro con lo stesso meccanismo e le stesse modalità del primo bando, con buoni spesa da utilizzare nei negozi che hanno aderito all'iniziativa.

Fra i requisiti, spiega il Comune:

Non devono essere titolari di alcuna forma di sostegno al reddito (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza, cassa integrazione, disoccupazione) o di qualsiasi reddito da lavoro o da capitale che sia complessivamente superiore a 700 euro per famiglie di fino a 2 persone, 900 euro per famiglie fino a 4 componenti, 1.100 euro per famiglie formate da 5 o più persone. Non devono inoltre avere altra forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali (compresi buoni fruttiferi) di importo complessivo superiore a € 5.000,00. Il limite di reddito può essere aumentato di 300 euro se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui per un valore pari o superiore.

Priorità a famiglie con minori, persone disabili, mentre si terrà conto di chi ha già percepito altre indennità speciali per l'emergenza Coronavirus. Il sindaco Di Lorito evidenzia che il Comune sarà vicino a tutti anche nei prossimi mesi, quando la pandemia sarà alle spalle ma non le conseguenze della crisi economica.

La domanda va inviata prioritariamente all'indirizzo mail protocollo@comune.spoltore.pe.it (solo con firma digitale o elettronica). Se impossibilitati si può presso il Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30. Per assistenza e chiarimenti è possibile contattare i numeri 085/4964255-304 (lun-ven 8.30-13.30; mar e gio 15-18) oppure visitare il sito www.comune.spoltore.pe.it dove è possibile scaricare anche la modulistica.