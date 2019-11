Spoltore, il consiglio comunale dice sì alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Spoltore dice sì alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre, la senatrice a vita scampata ai lager nazisti ed al centro di polemiche e discussioni dopo le minacce subite e la necessità di assicurarle una scorta. La mozione presentata dal consigliere Sborgia prevede anche l'adesione alla “Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo” ed una serie di iniziative legate al tema.

Inoltre, il testo, come illustrato dal sindaco Di Lorito, prevede una vera lotta al razzismo e xenofobia ed il primo cittadino ha aggiunto che si tratta di un atto doveroso per il consiglio, per una battaglia riguardante i diritti civili e democratici e non una questione politica ideologica.

La mozione impegna sindaco e giunta a sostenere un percorso per diffondere la ricerca storica, la valorizzazione della memoria della Resistenza e lo studio della storia contemporanea e l'educazione civica nelle scuole.

Si sollecita inoltre il Parlamento perché si completi la legislazione in contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza e le istituzioni preposte all’impegno alla vigilanza preventiva e all’applicazione più rigorosa delle misure previste dalla legislazione vigente.

Il consigliere Sborgia, assente per un'influenza, ha inviato un messaggio prima del consiglio: