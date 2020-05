Spiagge libere e Coronavirus, l'assessore Paoni Saccone: "Gestione con cooperative, in alternativa Croce Rossa e protezione civile"

Saranno affidate alle due cooperative che attualmente hanno un contratto fino al 30 novembre le spiagge libere di Pescara. Lo ha anticipato l'assessore Paoni Saccone intervenuta durante la conferenza stampa di Fratelli d'Italia che si è tenuta davanti alla nave di Cascella per illustrare le proposte del partito per l'apertura della stagione balneare e turistica in Abruzzo ed in città.

STAGIONE TURISTICA, FDI: "PARTIRE SUBITO ED IN SICUREZZA"

Attualmente le spiagge libere sono affidate fino al 30 novembre a due cooperative, Eta Beta e l'Arci. Con la prima c'è già stato un incontro e nei prossimi giorni dovrebbe essere confermato l'interessamento a gestire il tratto di spiaggia comunale, mentre con l'Arci ci sarà un incontro la prossima settimana. L'assessore ha anche sottolineato come sarà fondamentale ricevere le linee guida del ministero per dettare regole e protocolli per evitare il contagio.

"E' un tema delicato e importante ecco perche', in caso di rifiuto, ci affideremo ad associazioni capaci di garantire, con stuart formati, la sicurezza nelle spiagge libere della citta'"

Fra le ipotesi, quella dell'affidamento a società di salvamento, alla protezione civile, Croce Rossa o polizia municipale.