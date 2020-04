Spettacoli all'aperto per ripartire dopo il Covid 19, confronto in Commissione Cultura

Spettacoli all'aperto per ripartire dopo il Covid 19, se n'è parlato durante un confronto in Commissione Cultura coordinato dalla presidente Manuela Peschi. Il direttore dell'Aurum, Licio Di Biase, ha rilevato come i primi eventi facilmente realizzabili saranno le mostre, grazie alla riapertura dei musei (prevista il 18 maggio) e alla possibilità di gestire ingressi e distanze interpersonali.

L'idea, convidisa un po' da tutti gli attori istituzionali, è quella di arrivare a un maggior utilizzo degli spazi aperti, siano essi parchi o piazze, in centro e in periferia:

"La programmazione nel lungo periodo è senz'altro necessaria - ha detto la Peschi - ma in questo momento è fondamentale trovare soluzioni adeguate ai problemi immediati. Sempre attendendo le direttive che ci verranno date dal Governo iniziamo a ragionare sulla possibilità di cinema all'aperto, spettacoli di musica e teatro nelle piazze con proposte di nicchia, che avvicinino un pubblico più limitato ma interessato o che incuriosiscano chi magari da un certo tipo di arte è più distante".

E ancora:

