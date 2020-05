Fase 2, l'appello del Pd: “La cultura e i lavoratori del settore vanno sostenuti”

La cultura e i lavoratori del settore vanno sostenuti. Ne è convinto il Pd, che lancia un appello per aiutare il comparto degli eventi e dei festival, ma anche dei circoli culturali, delle associazioni, dei musei e di tutti i professionisti che in questa fase 2 stanno avendo difficoltà e "rischiano una ripartenza lenta e disorganizzata".

Nicola Maiale, segretario provinciale del Partito Democratico, afferma:

“Lo sviluppo culturale, assieme a quello dell’Università, della Scuola e della Ricerca, deve essere in testa all’agenda della ripartenza. È un cantiere in continua evoluzione, orgoglio del nostro Paese, e bisogna sostenerlo soprattutto in questa fase. Attraverso la cultura, gli eventi, i musei, si genera un importante indotto economico e turistico etico e virtuoso, per i lavoratori del settore e per la nostra Regione”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovanni Di Iacovo, consigliere comunale, critica il fatto che la giunta Masci, per far fronte alle spese emergenziali, abbia deciso di tagliare 100.000 € che erano destinati alle associazioni, ai musei e a due eventi come Fla Festival e Indierocket: “La scorsa amministrazione aveva deciso di investire sulla vivacità di questa città e sulla creatività dei suoi giovani - denuncia - L’attuale giunta di destra ha impoverito e disdegnato questo settore”.