Il presidente Sospiri torna a chiedere mascherine gratis per i cittadini di Pescara, Spoltore e Montesilvano: "I tempi stringono"

I tempi stringono e tutti i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore devono potersi adeguare all'ordinanza del presidente Marsilio che impone l'uso delle mascherine nei tre comuni. Il presidente del consiglio regionale Sospiri torna a chiedere una fornitura gratuita di mascherine per i 200 mila abitanti dell'area metropolitana rivolgendosi al responsabile dello Smea della Regione, l'ingegner Silvio Liberatore.

Sospiri già il 10 aprile scorso aveva avanzato la richiesta, ricordando che per i cittadini diventa necessario avere a disposizione i dispositivi di protezione, in quanto non sarebbe giusto che nemmeno uno dei residenti si ritrovi ad essere sanzionato per il mancato uso della mascherina solo perchè non era riuscito a procurarsele, ed in particolare la fornitura dovrà essere garantita alle famiglie e fasce sociali più deboli.

Il presidente ha fatto sapere di aver appurato che è in arrivo una cospicua fornitura di mascherine e dunque, al netto di quelle necessarie per gli operatori sanitari e di pubblica sicurezza, si potrebbe già iniziare a distribuirle:

Essendo venuto a conoscenza che è in consegna un rilevante numero di mascherine, voglio auspicare che quanto richiesto, al netto delle necessità de personale sanitario regionale, possa essere esaudito nel più breve tempo possibile