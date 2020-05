Marsilio in visita alle zone rosse, Sospiri: "Per l'ospedale di Penne pronti 12 milioni di euro"

L'attenzione per l'ospedale San Massimo di Penne non è mai scesa per il governo di centrodestra, sia prima della pandemia che durante l'emergenza Coronavirus in cui il presidio ospedaliero si è dimostrato cruciale per la gestione dei pazienti in tutta la provincia di Pescara. A parlare il presidente del consiglio regionale Sospiri a margine della visita in corso a Penne da parte del governatore Marsilio, assieme all'assessore Verì ed al manager del ministero della salute Claudio D'Amario.

Sospiri ha ricordato che la Regione ha già riversato 1,750 milioni di euro per le zone rosse abruzzesi e si prepara ad investire altri 12,5 milioni di euro frutto di una convenzione con il ministero della salute, che permetterà di partire con un cantiere imponente a dimostrazione di quanto il centrodestra creda nella struttura ospedaliera vestina che negli anni passati ha rischiato la chiusura o un pesante declassamento.

Il ‘San Massimo’ in tempi brevissimi tornerà a essere un ospedale di base pienamente operativo con un pronto soccorso aperto ventiquattro ore su ventiquattro e tanti nuovi spazi idonei. Ovvero, Penne tornerà alla grandezza che merita e che qualcuno a sinistra ha tentato invano di mortificare incontrando, a destra, una opposizione che ha fermato il declassamento della struttura.

Sul fronte delle zone rosse per il Covid, Sospiri ha ricordato che la Regione ha stanziato nella legge 1,750 milioni per le zone rosse nelle quali rientra anche a Penne, finanziamento che si somma agli altri 40 milioni di euro messi a bando ed a fondo perduto.

