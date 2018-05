Sospiri annuncia: "Una mozione di sfiducia al Governatore D’Alfonso"

“La mozione di sfiducia nei confronti del Governatore D’Alfonso, che venerdì prossimo approderà in aula a L’Aquila, rappresenta un atto dovuto e un dovere morale nei confronti di tutti gli abruzzesi messi alla berlina a livello nazionale per un Presidente attaccato alla poltrona in maniera vergognosa. Appena due giorni fa il Consiglio regionale della Calabria ha registrato l’incompatibilità di due consiglieri regionali eletti in Parlamento che, senza alcun clamore né strepiti, lasceranno lo scranno per occuparsi da Roma della propria regione. L’Abruzzo, grazie ai capricci di un Governatore factotum, sta invece divenendo un ‘caso’ nazionale e, aggiungerei, ridicolo su cui dovrebbe intervenire lo stesso partito nazionale del Pd”.

Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ricordando l’atto di sfiducia che venerdì il Consiglio sarà chiamato a votare. L’esponente azzurro se la prende anche con “le ultime nomine disperate che il Presidente sta firmando negli ultimi giorni”:

“Sono cose che testimoniano la frenesia di un Governatore che sta vivendo gli ‘ultimi giorni di Pompei’, cercando di raccattare qua e là voti e consensi pur di non essere costretto a levare le tende, e questo dopo che egli stesso ha fatto fiamme e fuoco per essere candidato in un collegio blindato lo scorso marzo – ha ricordato Sospiri – Prima la nomina ad assessore per il signor D’Ignazio, ora la nomina di Berardinetti, la delega all’istruzione assegnata a Mario Mazzocca, proprio per non scontentare nessuno, rappresentano un pericoloso gioco alla roulette per assegnare quattro prebende, continuando a violare ogni regola e norma”.