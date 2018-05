Sospiri e le dimissioni di D’Alfonso: “Ora basta, lasci liberi gli abruzzesi”

“È ormai fin troppo evidente che il Governatore D’Alfonso, vittima del proprio delirio di onnipotenza, ha completamente perso la bussola e il senso della realtà. Attaccato con il vinavil alla poltrona della Regione, oggi afferma di lasciare il Senato, domani si conferma senatore, si autoproclama in opposizione, vedendo allontanarsi uno scranno da Ministro, poi ricomincia il suo balletto e cerca di continuare a vendere fumo agli abruzzesi, promettendo diluvi di investimenti. Ci chiediamo se sia possibile che solo lui non si sia accorto che gli abruzzesi hanno comprato gli estintori con cui hanno diradato le sue nebbie e hanno scoperto che il ‘re’ è nudo, e che tolte le chiacchiere, non gli resta più nulla? Possibile che non avverta il forte senso di fastidio e di disagio che gli abruzzesi gli manifestano ogni qual volta si presenta a una pubblica occasione?”.